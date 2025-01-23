Kardelenler dizisinin yayın günü belli oldu (Kardelenler ne zaman başlayacak?)

Kardelenler dizisinin yayın günü belli oldu. Dizinin pazar akşamları ekrana gelmesine karar verildi. Serkan Birinci‘nin yönettiği ve Gül Abus Semerci‘nin yönettiği dizinin ilk bölümü 2 Şubat Pazar akşamı yayınlanacak.



KARADELENLER DİZİSİ KONUSU



Dizide olaylar yıllar sonra mutlu bir aile yemeği için bir araya gelen kardeşlerin hikâyesiyle şekillenecek.