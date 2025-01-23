Kardelenler dizisinin yayın günü belli oldu (Kardelenler ne zaman başlayacak?)
Yapımcılığını Nazlı Heptürk‘ün üstlendiği NGM imzalı Kardelenler dizisinin yayın günü belli oldu. Peki, Kardelenler dizisi ne zaman başyacak?
Kardelenler dizisinin yayın günü belli oldu. Dizinin pazar akşamları ekrana gelmesine karar verildi. Serkan Birinci‘nin yönettiği ve Gül Abus Semerci‘nin yönettiği dizinin ilk bölümü 2 Şubat Pazar akşamı yayınlanacak.
KARADELENLER DİZİSİ KONUSU
Dizide olaylar yıllar sonra mutlu bir aile yemeği için bir araya gelen kardeşlerin hikâyesiyle şekillenecek.
Güçlü oyuncu kadrosuyla dikkat çeken dizide Ayda Aksel, Barış Falay, Serhat Kılıç, Ahu Yağtu, Edip Tepeli, Hakan Salınmış, Uğur Uzunel, Nur Yazar, Ece Yaşar, Hakan Zavlak, Zeynep Atılgan ve Mehmet Fatihdar başlıca rolleri paylaşıyor.
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