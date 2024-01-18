Kardeş Takımı oyuncu kadrosunda kimler var? (Çocuk filmi Kardeş Takımı'nın konusu ve oyuncuları)

Filmde rol alan Athena grubunun solisti Gökhan Özoğuz, kızı Ayşe ile kamera karşısına geçtiği anları Instagram hesabından paylaşmıştı.

KARDEŞ TAKIMI KONUSU

Sıradan bir okul sabahına uyandığını zanneden 4 kardeş Deniz, Derya, Ali ve Yaz; anne babalarının aslında birer gizli ajan olduklarını öğrenirler. Anne babaları, olağanüstü teknolojilerin korunduğu TeknoStar için çalışmaktadırlar ancak bu teknolojileri ele geçirmek isteyen kötü güçler tarafından kaçırılmışlardır. TeknoStar, Dünya’nın geleceğine yön veren yüzlerce teknolojik icat ve yazılımın saklandığı önemli bir merkezdir. Evlerindeki gizli bir bölmede saklanan süper bilgisayar TA-OZ 4000 nam-ı diğer TAKOZ’un da yardımlarıyla hem anne ve babalarını hem de Dünya’nın geleceğini kurtarmak için maceraya atılan 4 kardeş; bu zorlu yolculukta gerçek bir Kardeş Takımı’na dönüşeceklerdir.