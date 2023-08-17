Kayhan filminin oyuncuları kimler? İşte Kayhan filminin konusuna ilişkin ayrıntılar

Geniş kitleler tarafından sevilen ‘İşin Aslı’ skecindeki Kayhan karakterinin sinema uyarlaması olan Kayhan filmi beyaz perde ardından televizyon izleyicileriyle buluşuyor. Kayhan Başaran'ı canlandıran Şahan Gökbakar'a kadroda İrfan Kangı ve Gökçe Eyüboğlu eşlik ediyor.
KAYHAN FİLMİNİN KONUSU
Film, okulun geleneksel pilav gününe lise arkadaşlarını görmek için heyecanla gelen 'Kayhan'ın, kendisine hediye edilen 98 mezunları yıllığını görünce yaşadığı büyük şok ile başlıyor. Lise yıllarından beri dost bildiği herkesin aslında kendisinden nefret ettiğini öğrenen Kayhan, yaşadığı hayal kırıklığını üzerinden atamayınca kahkaha ve komedi dolu bir intikam hikayesinin fitili ateşleniyor.
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