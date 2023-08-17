Kayhan filminin oyuncuları kimler? İşte Kayhan filminin konusuna ilişkin ayrıntılar

Kayhan, Togan Gökbakar'ın yönettiği ve senaryosunu Şahan Gökbakar ile birlikte yazdığı Türk komedi filmidir. Şahan Gökbakar'ın "Kime Diyorum" adlı televizyon programında canlandırdığı Kayhan karakterinin sinema uyarlamasıdır. Peki, Kayhan filminin oyuncuları kimler? İşte Kayhan filminin konusuna ilişkin ayrıntılar...

Kayhan filminin oyuncuları kimler? İşte Kayhan filminin konusuna ilişkin ayrıntılar

Geniş kitleler tarafından sevilen ‘İşin Aslı’ skecindeki Kayhan karakterinin sinema uyarlaması olan Kayhan filmi beyaz perde ardından izleyicileriyle buluşuyor. Kayhan Başaran'ı canlandıran Şahan Gökbakar'a kadroda İrfan Kangı ve Gökçe Eyüboğlu eşlik ediyor. 

Kayhan filminin oyuncuları kimler? İşte Kayhan filminin konusuna ilişkin ayrıntılar - 1

KAYHAN FİLMİNİN KONUSU

Film, okulun geleneksel pilav gününe lise arkadaşlarını görmek için heyecanla gelen 'Kayhan'ın, kendisine hediye edilen 98 mezunları yıllığını görünce yaşadığı büyük şok ile başlıyor. Lise yıllarından beri dost bildiği herkesin aslında kendisinden nefret ettiğini öğrenen Kayhan, yaşadığı hayal kırıklığını üzerinden atamayınca kahkaha ve komedi dolu bir intikam hikayesinin fitili ateşleniyor.

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