Kendi Düşen Ağlamaz dizisinin oyuncu kadrosunda kimler var? İşte Kendi Düşen Ağlamaz dizisinin konusu ve kadrosu

Ayşegül Çiçekoğlu'nun aynı adlı kitabından uyarlanan Kendi Düşen Ağlamaz ekran macerasına başlıyor. Deneyimli isimlerle genç yıldızları kadrosunda buluşturan “Kendi Düşen Ağlamaz”, annesinin ölümünden sonra babasının yeniden evlenmesine mani olmak isterken kendi kazdığı kuyuya kendi düşen Alize'nin ve ailesinin başına gelenleri sıcak ve eğlenceli bir dille ekrana taşıyacak.
OYUNCU KADROSU
Perşembe günleri yayınlanacak olan Kendi Düşen Ağlamaz'ın oyuncu kadrosunda Hakan Yılmaz, Selen Soyder, Eylül Tumbar gibi isimler yer alıyor.
KENDİ DÜŞEN AĞLAMAZ KONUSU
Prensesler gibi büyüyen güzeller güzeli Alize ile hayatın her türlü çilesini çekmiş, hayalleri elinden alınmış bıçkın delikanlı Serkan’ın bir kaza sonucu tanışmasıyla başlar her şey. Alize’nin doğum gününde hayatına giren Serkan, Alize’ye hayatın bir armağanı mı olacak, yoksa onun en büyük sınavı mı olacak? Babasının evleneceğini öğrendiğinde ona ders vermek için küçük, minicik bir oyun oynamak isteyen Alize, başına geleceklerden habersizdir. Kendini bir anda bambaşka bir hayatın içinde bulan Alize’nin önünde artık iki yol vardır. Ya oyunu, yeni kurallarına göre oynayacak ya da havlu atacaktır.
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