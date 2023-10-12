Kendi Düşen Ağlamaz yeni bölüm bu akşam yok mu?

Eylül Tumbar, Hakan Yılmaz, Selen Soyder ve Enes Koçak'ın başrollerinde yer aldığı Kendi Düşen Ağlamaz dizisinin 12 Ekim tarihli yayın akışında yer almaması soru işaretlerine neden oldu. Peki, Kendi Düşen Ağlamaz yeni bölüm bugün yok mu?

Kendi Düşen Ağlamaz yeni bölüm bu akşam yok mu?

Aile dizisi  Kendi Düşen Ağlamaz ekran macerasına ara verdi. Perşembe günleri yayınlanan , milli maç nedeniyle ekranlarda yer almayacak. 

EURO 2024 Avrupa Futbol Şampiyonası Hırvatistan Türkiye maçı bu akşam oynanacak. Saat 21.45'te başlayacak olan milli maç, TRT 1 ekranlarından canlı olarak yayınlanacak

Kendi Düşen Ağlamaz yeni bölüm bu akşam yok mu? - 1

SON BÖLÜM ÖZETİ

Serkan ve Alize’nin önlerinde onları bekleyen şahane bir düğün vardır. Tüm sevdiklerinin huzurunda ilk danslarını edecekler, oyunla başlayan evliliklerini gerçeğe dönüştüreceklerdir. Serkan üzerinde damatlığıyla yeni hayatının ilk gününe merhaba diyecekken kötü bir sürprize merhaba demiştir. İntikam saatini kuran Alize, en mutlu anlarında, tam düğünün ortasına öyle bir bomba bırakır ki bir infiale yol açar. Herkesin içinde Serkan’ı terk eden Alize bu da yetmezmiş gibi dakikalar sonra boşanacaklarını ilan eder. Şok üstüne şok yaşayan Serkan kendini hakimin karşısında bulur. Serkan’dan boşanmak hiç de kolay değildir. Şimdi Alize’nin hayatında ona kök söktürecek olan bir kocası, tepkilerini çığ gibi büyüten Darıca ailesi ve sinirden deliye dönmüş bir babası vardır. Alize’nin ise gözleri inattan kör, kulakları sağır olmuştur adeta. Ona göre babası ve kocasının arkasından iş çevirmelerinin bir bedeli olmalıdır ancak bu oyunun bedelini ödeyen Alize olacaktır. Serkan ise yeminli gibi Alize’ye bu hayatı dar etme planları içindedir.

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