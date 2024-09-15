Kim Bu Aile? filmi oyuncuları kimler? "Kim Bu Aile?" filmi konusu ve kadrosuyla ilgili bilgiler

Başrollerinde Cengiz Bozkurt, Nurgül Yeşilçay, Ferit Aktuğ, Onur Buldu ve Altan Erkekli'nin olduğu "Kim Bu Aile?" filmi 2022 yılında vizyona girmişti.



KİM BU AİLE? FİLMİ KONUSU



Kariyerinin en önemli operasyonunda başarısız olunca açığa alınan ve kendisini bu duruma düşüren çeteyi gizlice takip edebilmek için devraldığı tavuk restoranında istemeden çok başarılı olan Başkomiser Adem Haberdar ile operasyonda ona destek veren "aile"sinin hikayesini anlatıyor.