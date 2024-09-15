Kim Bu Aile? filmi oyuncuları kimler? "Kim Bu Aile?" filmi konusu ve kadrosuyla ilgili bilgiler

Kim Bu Aile? filmi beyaz perde ardından televizyon izleyicileriyle buluşacak. Filmi ilk kez izlemek isteyen sinemaseverler, Kim Bu Aile? filminin kadrosu ve konusunu araştırıyor. Peki, Kim Bu Aile? filmi oyuncuları kimler? Kim Bu Aile? filmi konusu ve kadrosuyla ilgili bilgileri derledik.

Kim Bu Aile? filmi oyuncuları kimler? "Kim Bu Aile?" filmi konusu ve kadrosuyla ilgili bilgiler

Başrollerinde Cengiz Bozkurt, Nurgül Yeşilçay, Ferit Aktuğ, Onur Buldu ve Altan Erkekli'nin olduğu "Kim Bu Aile?" filmi 2022 yılında vizyona girmişti.

KİM BU AİLE? FİLMİ KONUSU

Kariyerinin en önemli operasyonunda başarısız olunca açığa alınan ve kendisini bu duruma düşüren çeteyi gizlice takip edebilmek için devraldığı tavuk restoranında istemeden çok başarılı olan Başkomiser Adem Haberdar ile operasyonda ona destek veren "aile"sinin hikayesini anlatıyor.

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