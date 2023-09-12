Kim Bu Aile? filminin oyuncuları kimler? Tv'de ilk kez yayınlanan Kim Bu Aile? filminin konusu

Kim Bu Aile, hayatının değişmesine neden olan çetenin peşine düşen Adem ve ailesinin hikayesini konu ediyor.



"KİM BU AİLE?" FİLMİNİN KONUSU



Adem Haberdar'ın hayatı, önemli bir operasyonda başarısız olunca emniyetten ayrılmak zorunda kalmasıyla bambaşka bir hal alır. İşinden ayrılmasına neden olan çetenin peşine düşen Adem, çeteyi takip edebilmek için bir tavukçu restoranını devralmak zorunda kalır. Ancak Adem, beklenmedik bir şekilde çok başarılı olur.