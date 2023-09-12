Kim Bu Aile? filminin oyuncuları kimler? Tv'de ilk kez yayınlanan Kim Bu Aile? filminin konusu

Senaryosunu Ali Erkan Ersezer’in kaleme aldığı "Kim Bu Aile?" filmi beyaz perde ardından televizyon izleyicileriyle buluşuyor. Peki, "Kim Bu Aile?" filminin oyuncuları kimler? Tv'de ilk kez yayınlanacak "Kim Bu Aile?" filminin konusu ve kadrosuna dair bilgileri derledik.

Kim Bu Aile? filminin oyuncuları kimler? Tv'de ilk kez yayınlanan Kim Bu Aile? filminin konusu

Başrollerinde Nurgül Yeşilçay, Cengiz Bozkurt, Altan Erkekli, Ferit Aktuğ, Onur Buldu gibi oyuncuların yer aldığı "Kim Bu Aile?" filminin yönetmen koltuğunda Bedran Güzel oturuyor. 

Kim Bu Aile? filminin oyuncuları kimler? Tv'de ilk kez yayınlanan Kim Bu Aile? filminin konusu - 1

Kim Bu Aile, hayatının değişmesine neden olan çetenin peşine düşen Adem ve ailesinin hikayesini konu ediyor.

"KİM BU AİLE?" FİLMİNİN KONUSU

Adem Haberdar'ın hayatı, önemli bir operasyonda başarısız olunca emniyetten ayrılmak zorunda kalmasıyla bambaşka bir hal alır. İşinden ayrılmasına neden olan çetenin peşine düşen Adem, çeteyi takip edebilmek için bir tavukçu restoranını devralmak zorunda kalır. Ancak Adem, beklenmedik bir şekilde çok başarılı olur.

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