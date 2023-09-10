Kim Milyoner Olmak İster'de 1 milyonluk soru heyecanı: 1 milyonluk soru ve cevabı ne zaman açıklanacak?

Kim Milyoner Olmak İster 1 milyonluk soru heyecanı yaşanıyor. Kenan İmirzalıoğlu'nun sunumuyla ekrana gelen Kim Milyoner Olmak İster'e katılan Rabia Birsen Güvercin, peş peşe verdiği cevaplarla 1 milyon TL'lik soruyu açtırmaya hak kazanmıştı. Peki, 1 milyonluk soru ve cevabı ne zaman açıklanacak?

Kim Milyoner Olmak İster'de 1 milyonluk soru heyecanı: 1 milyonluk soru ve cevabı ne zaman açıklanacak?

Kim Milyoner Olmak İster'de bir kez daha 1 milyonluk soru heyecanı yaşanıyor. Geçtiğimiz yıl kolunu kıyma makinesine kaptırarak biyonik kol kullanmaya başlayan Rabia Birsen Göğercin büyük başarısıyla izleyenleri hem güldürmüş hem de ağlatmıştı. Milyonluk soruya ulaşarak Türkiye'yi gözyaşlarına boğan Rabia Birsen Göğercin, zorlu sorulara cevap vermeyi başardı.

Kim Milyoner Olmak İster'de 1 milyonluk soru heyecanı: 1 milyonluk soru ve cevabı ne zaman açıklanacak? - 1

Rabia Birsen Güvercin'in başarısı karşısında sessiz kalamayan Kenan İmirzalıoğlu, "Sana sarılıp öpmek istiyorum. Harikasın" diyerek alnından öptü.

Kim Milyoner Olmak İster'de 1 milyonluk soru heyecanı: 1 milyonluk soru ve cevabı ne zaman açıklanacak? - 2

Kim Milyoner Olmak İster 1 Milyonluk soru, 10 Eylül 2023 saat 20.00'de açılacak.

TELEVİZYON HABERLERİ

DAHA FAZLA GÖSTER

Sayfa Yükleniyor...