Kim Milyoner Olmak İster yarışmasında para ödülü arttı

Kenan İmirzalıoğlu'nun sunumuyla ekranlara gelen "Kim Milyoner Olmak İster?" yarışmasında büyük ödül değişti.

Kim Milyoner Olmak İster yarışmasında para ödülü arttı

'nun sunuculuğunu üstlendiği "Kim Milyoner Olmak İster?" yarışmasında büyük ödül güncellendi. 

Birsen Altuntaş'ın haberine göre, “Kim Milyoner Olmak İster?” yarışmasının yeni sezon tanıtımı çekildi. Kenan İmirzalıoğlu’nun sunuculuğu yaptığı atv’nin fenomen yarışmanın büyük ödülü de revize edildi.

Yarışmasının son olarak en yüksek ödülü 1 milyon Türk Lirası'ydı. Son gelen bilgi, büyük ödülün 5 milyon TL'ye çıkartıldığı yönünde.

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