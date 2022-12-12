Kim Milyoner Olmak İster’de 1 milyonluk soru görüldü: Batu Alıcı 1 milyonluk ödülü kazandı mı?

Türkiye, sunuculuğunu Kenan İmirzalıoğlu'nun yaptığı Kim Milyoner İster'de 1 milyonluk soruya ulaşan 20 yaşındaki Batu Alıcı'yı konuşuyor.



Boğaziçi Üniversitesi Elektrik-Elektronik Mühendisliği öğrencisi olan

Alıcı, 11 soruya da doğru yanıt vererek 1 milyon TL'lik soruyu açtırmayı başardı.

400 bin TL'yi almaya hak kazanan genç yarışmacı, doğru cevap vermesi halinde kendisine 1 milyonu kazandıracak olan soruyu da gördü ancak soruya yanıt vermeyerek yarışmadan çekildi. Çekildikten sonra tahmin yürüten Alıcı'nın cevabı yanlış çıktı.



1 MİLYONLUK SORU



1 Milyon TL'lik final sorusunda "Hangisi 'Dede Korkut Hikayeleri'ndeki karakterlerden biri değildir?" sorusu soruldu.



A: Bala Hatun (Doğru yanıt)

B: Banu Çiçek

C: Bamsı Beyrek

D: Bayındır Han







