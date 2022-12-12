Kim Milyoner Olmak İster’de 1 milyonluk soru görüldü: Batu Alıcı 1 milyonluk ödülü kazandı mı?

Uzun bir süre sonra ilk kez bir yarışmacı, Kim Milyoner Olmak İster’de 1 milyonluk soruya ulaştı. "Atatürk" sorusunu bilerek 3 yıl sonra ilk kez büyük ödül sorusunu gören 20 yaşındaki Batu Alıcı, sosyal medyanın da en çok konuşulan ismi oldu. Peki, Batu Alıcı 1 milyonluk ödülü kazandı mı? Batu Alıcı 1 milyonluk ödülü kazandı mı? Milyonluk soru ve cevabı neydi?

Kim Milyoner Olmak İster’de 1 milyonluk soru görüldü: Batu Alıcı 1 milyonluk ödülü kazandı mı?

Türkiye, sunuculuğunu Kenan İmirzalıoğlu'nun yaptığı Kim Milyoner İster'de 1 milyonluk soruya ulaşan 20 yaşındaki Batu Alıcı'yı konuşuyor.

Boğaziçi Üniversitesi Elektrik-Elektronik Mühendisliği öğrencisi olan
Alıcı, 11 soruya da doğru yanıt vererek 1 milyon TL'lik soruyu açtırmayı başardı.

Kim Milyoner Olmak İster’de 1 milyonluk soru görüldü: Batu Alıcı 1 milyonluk ödülü kazandı mı? - 1

400 bin TL'yi almaya hak kazanan genç yarışmacı, doğru cevap vermesi halinde kendisine 1 milyonu kazandıracak olan soruyu da gördü ancak soruya yanıt vermeyerek yarışmadan çekildi. Çekildikten sonra tahmin yürüten Alıcı'nın cevabı yanlış çıktı. 

Kim Milyoner Olmak İster’de 1 milyonluk soru görüldü: Batu Alıcı 1 milyonluk ödülü kazandı mı? - 2

1 MİLYONLUK SORU

1 Milyon TL'lik final sorusunda "Hangisi 'Dede Korkut Hikayeleri'ndeki karakterlerden biri değildir?" sorusu soruldu.

A: Bala Hatun (Doğru yanıt)
B: Banu Çiçek
C: Bamsı Beyrek
D: Bayındır Han



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