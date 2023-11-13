Kim Milyoner Olmak İster'de ilk kez 5 milyonluk soru açıldı: Eyüp İşler cevabı doğru bildi mi?

5 MİLYONLUK SORU NEYDİ?

5 milyon değerindeki 13. soru şuydu:



İlki Sinop İnceburun'la Hatay'ın en güneyi arasına, ikincisi Iğdır'ın en doğusuyla Gökçeada'nın en batı ucu arasına olmak üzere iki adet kuş uçuşu çizgi çekilecek olsa bu iki çizgi nerede kesişir?



A: Çorum



B: Yozgat



C: Sivas



D: Tokat