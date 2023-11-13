Kim Milyoner Olmak İster'de ilk kez 5 milyonluk soru açıldı: Eyüp İşler cevabı doğru bildi mi?

Ödül miktarının arttırdığı haberleriyle gündem olan Kim Milyoner Olmak İster'de ilk kez 5 milyonluk soru açıldı. 12 Kasım akşamı yayınlanan bölümde yarışan Eyüb İşler, art arda verdiği doğru yanıtlarla 5 milyonluk soruya ulaştı. Peki, Kim Milyoner İster'in 5 milyonluk sorusu neydi?

Kim Milyoner Olmak İster'de ilk kez 5 milyonluk soru açıldı: Eyüp İşler cevabı doğru bildi mi?

'nun sunumuyla ekrana gelen Kim Milyoner Olmak İster'e katılan Eyüp İşler, peş peşe verdiği cevaplarla 5 milyon TL'lik soruyu açtırmaya hak kazandı. 5 milyon TL değerindeki soru ve yanıtı sosyal medyada da çok konuşuldu.

Kim Milyoner Olmak İster'de ilk kez 5 milyonluk soru açıldı: Eyüp İşler cevabı doğru bildi mi? - 1

5 MİLYONLUK SORU NEYDİ?

5 milyon değerindeki 13. soru şuydu:

İlki Sinop İnceburun'la Hatay'ın en güneyi arasına, ikincisi Iğdır'ın en doğusuyla Gökçeada'nın en batı ucu arasına olmak üzere iki adet kuş uçuşu çizgi çekilecek olsa bu iki çizgi nerede kesişir?

A: Çorum

B: Yozgat

C: Sivas

D: Tokat

Kim Milyoner Olmak İster'de ilk kez 5 milyonluk soru açıldı: Eyüp İşler cevabı doğru bildi mi? - 2

50 BİN İLE VEDA ETTİ

Eyüp İşler, 5 milyonluk soruya Tokat yanıtını verdi fakat sorunun doğru yanıtı Çorum'du. İzleyicilere ilk kez 5 milyonluk soru heyecanı yaşatan İşer, 50.000 TL'lik ödül ile yarışmaya veda etti.

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