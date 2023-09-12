Kim Milyoner Olmak İster'e damga vuran Rabia Birsen Göğercin kimdir? Milyoner’de 1 Milyonluk soruyu bildi!

Sosyal medya Milyoner’de 1 Milyonluk soruyu açtırmayı başaran Rabia Birsen Göğercin'i konuşuyor. Tüm soruları doğru bilerek son soruyu açtırma hakkı kazanan Rabia Birsen Göğercin'in hayatına dair bilgiler merak konusu oldu. Peki, Rabia Birsen Göğercin kimdir?

Kim Milyoner Olmak İster'e damga vuran Rabia Birsen Göğercin kimdir? Milyoner’de 1 Milyonluk soruyu bildi!

Aslen Konyalı olan, uzun süredir Ankara'da yaşayan 24 yaşındaki Rabia Birsen Göğercin, üniversiteden yeni mezun olduğunu ifade etti. Gazi Üniversitesi Biyoloji Bölümü'nden mezun olan genç yarışmacı, hayvanlarla arasının çok iyi olduğunu belirtti.

Kim Milyoner Olmak İster'e damga vuran Rabia Birsen Göğercin kimdir? Milyoner’de 1 Milyonluk soruyu bildi! - 1 +

Yeminli izci olduğunu dile getiren Rabia Birsen Göğercin, geçtiğimiz yıl yaşadığı kazadan bahsetti. Göğercin, geçen yıl Kurban Bayramı'nda esnaf babasına yardım ederken kolunu kıyma çekme makinesine kaptırdı. Hastaneye kaldırılan Göğercin'in sağ eli bilekten ampute edildi. Rabia Birsen Göğercin'in hayat enerjisi herkesin dikkatini çekti.

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