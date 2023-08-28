Kirli Sepeti dizisinin oyuncuları kimler? Kirli Sepeti dizisinin konusu ve kadrosu

KİRLİ SEPETİ DİZİSİNİN KONUSU

İstanbul'un zengin muhitlerinden birinde, butik bir sitede çalışan hizmetliler ve onların iş verenlerinin iç içe geçmiş hayatlarını konu edinen dizide; yukarıdakiler ve aşağıdakiler arasındaki büyük uçuruma da tanıklık ediyoruz.