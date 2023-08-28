Kirli Sepeti dizisinin oyuncuları kimler? Kirli Sepeti dizisinin konusu ve kadrosu

Yapımını MED Yapım’ın üstlendiği Kirli Sepeti dizisinin ayrıntıları belli oldu. Yakında izleyiciyle buluşmaya hazırlanan dizinin kadrosunda; Ayça Bingöl, Ceren Moray, Cansu Tosun, Serkay Tütüncü, Halil İbrahim Ceyhan, Gözde Seda Altuner, Bestemsu Özdemir, Aleyna Özgeçer, Deniz Sarıkaş, Nihan Doğa ve Serhat Kılıç ve Devrim Yakut gibi birbirinden başarılı isimler yer alıyor.
KİRLİ SEPETİ DİZİSİNİN KONUSU
İstanbul'un zengin muhitlerinden birinde, butik bir sitede çalışan hizmetliler ve onların iş verenlerinin iç içe geçmiş hayatlarını konu edinen dizide; yukarıdakiler ve aşağıdakiler arasındaki büyük uçuruma da tanıklık ediyoruz.
Aşkın, sırların, yalanların ve bütün bunlara inat sırt sırta vermiş üç kadının; bazen ağlatan, bazen de güldüren hikayesini izleyeceğiz Kirli Sepeti'nde...
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