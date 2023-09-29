Kirli Sepeti'nin İlkgün'ü Aleyna Özgeçen kimdir?

2003 doğumlu olan Aleyna Özgeçen, televizyon ekranlarında ilk olarak "Gülperi" dizisiyle yer almaya başladı. Bu projede canlandırdığı Bedriye Taşkın karakteriyle dikkatleri üzerine çekti. 2018 yılında ise ‘Müslüm’ filminin kadrosuna dahil oldu ve Cedye rolüyle sinemaseverlerin karşısına çıktı. Zemheri dizisinde Elvan karakterine hayat vermişti.



İLGÜN KARAKTERİ



İlkgül, annesi Songül’ün gururudur. Songül’ün tüm emeklerinin sonucu üniversiteli olmuş, düzgün bir genç kızdır. Annesinin çalıştığı evde onunla birlikte yaşar. Ara sıra ev işlerinde annesine yardımcı olur ama kendisini asla bir çalışan olarak görmez. Annesinin işini yadırgamasa da hem kendisine hem de annesine ikinci sınıf vatandaş gibi davranılmasına tahammül edemez. Bu tahammülsüzlüğünü, öfkesine yenik düştüğü bazı zamanlarda annesine farklı yansıttığını ve asıl ikinci sınıf vatandaş muamelesi yapanın kendisi olduğunu farkına varamaz. Bu durum anne kız arasında zaman zaman sorunlar doğurur. En iyi arkadaşı Meryem’in ölümü İlkgül’ü çok sarsmıştır. Yaşadığı evin hanımının oğlu Ahmet’i hep uzaktan sevmiştir.