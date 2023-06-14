Kısmet dizisinin yayın tarihi açıklandı: Kısmet dizisinin oyuncu kadrosunda kimler var?

KISMET DİZİSİNİN KONUSU

Duygu yüklü hikayesi ve güçlü oyuncu kadrosuyla ekranlara gelmeye hazırlanan Kısmet, mahallenin göz bebeği Avukat Doğan (Cem Gelinoğlu) ile güzeller güzeli komşusu Melike’nin (Özge Özacar) 5 yaşından beri nasıl olup da kavuşamadıklarının hikayesini konu alıyor. Kısmet Apartmanı’nda başlayan Doğan’ın aşkı, aileler arasındaki sosyal farklılıklar ve ikisinin de şahsına münasır karakterleri nedeniyle bir türlü nihayete ermez. Dizide; Doğan ve Melike’nin kavuşup kavuşmayacağının hikayesinin yanı sıra, Kısmet Apartmanı sakinlerinin hikayeleri de izleyiciyle buluşacak.



