Kısmetse Olur yarışmacısı Ayça değişimiyle gündem oldu

Yıllar önce Seda Akgül'ün sunumuyla ekrana gelen Kısmetse Olur'un en çok konuşulan isimlerinden biri de Ayça Ekin Beğen olmuştu. Sosyal medya hesabını aktif bir şekilde kullanan Ayça, aldığı kilolarla gündem oldu.

Kısmetse Olur yarışmacısı Ayça değişimiyle gündem oldu

Bir zamanların efsane yarışması Kısmetse Olur'un bomba isimlerinden Ayça Ekin Beğen'in son halini görenler tanımakta zorlandı. Hem estetik yaptıran hem de ciddi bir kilo alan fenomen görenleri şaşkına çeviriyor.

Programdaki halinden eser kalmayan Ayça'nın son halini Yasin Özbek hesabından paylaşarak "Ayça sana ne oldu böyle ya" notunu düştü.

Kısmetse Olur yarışmacısı Ayça değişimiyle gündem oldu - 1

Ayça Ekin Beğen, Kısmetse Olur'un ardından Kuaförüm Sensin, Sen İste Yeter, Seda Sayan'la gibi programlarda da yer aldı.

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