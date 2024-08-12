Kısmetse Olur yarışmacısı Ayça değişimiyle gündem oldu

Bir zamanların efsane yarışması Kısmetse Olur'un bomba isimlerinden Ayça Ekin Beğen'in son halini görenler tanımakta zorlandı. Hem estetik yaptıran hem de ciddi bir kilo alan fenomen görenleri şaşkına çeviriyor.



Programdaki halinden eser kalmayan Ayça'nın son halini Yasin Özbek sosyal medya hesabından paylaşarak "Ayça sana ne oldu böyle ya" notunu düştü.