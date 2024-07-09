Kısmetse Olur yarışmacısı Eslem Sena Nur saldırıya uğradı

OLAYIN AYRINTILARINI ANLATTI

Instagram hesabından video yayınlayarak yaşadığı durumu anlatan ünlü isim "Kız arkadaşımla beraber mekandaydık. Eve dönmek için taksi çağırdık onu beklerden de lavaboya gittim. Benim arkamdan da 3 tane kız girdi. Kumpas olduğunu düşünüyoruz. Lavaboda üstüm müsait değilken kapıyı iteklemeye çalıştılar. Çıktığımda da benimle münakaşaya girdiler. Nedense… Dayak yiyeceğimizi anladım çünkü bir tane kızın elinde çakı vardı. Orada bana saldırmaya kalktılar ben kaçmaya çalıştım. Beni orada biraz patakladılar. 2 tane kız beni yatırım mahvettiler. Kafama da çakı soktular. Daha sonra beni merdivenden attılar. Kafamda 12 dikiş var. Her şerde bir hayır vardır diyelim. Şu an karakoldayım. İfadesi alınıyor arkadaşın. Ne gerek vardı bunlara” ifadelerini kullandı.