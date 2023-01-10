Kıvanç Karadeniz kimdir, nereli?

2022 sezonunda finale kalacağı kesinleşen ilk isim Kıvanç Karadeniz oldu. Yarışmaya İstanbul'dan katılan Kıvanç Karadeniz, binlerce kişi arasından önce ana kadroya seçildi, ardından finale kalmayı başardı.
KIVANÇ KARADENİZ HAKKINDA
Denizli'de dünyaya gelen Kıvanç Karadeniz, lise eğitimini doğduğu şehirde tamamladıktan sonra İstanbul Üniversitesi Mühendislik Fakültesi'ni kazandı. 7 yıldır çeşitli mutfaklarda görev alan Karadeniz, İstanbul Yeniköy'de bir restoranda yardımcı mutfak şefi olarak çalıştığını belirtmişti.