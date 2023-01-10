Kıvanç Karadeniz kimdir, nereli?

MasterChef birincilik mücadelesi için geri sayım sürerken gündeme gelen isimlerden biri de Kıvanç Karadeniz oldu. Şampiyonluk için yarışacak Karadeniz'in birinci olup olamayacağı finalde belli olacak. Peki, Kıvanç Karadeniz kimdir, nereli?

Kıvanç Karadeniz kimdir, nereli?

2022 sezonunda finale kalacağı kesinleşen ilk isim Kıvanç Karadeniz oldu. Yarışmaya İstanbul'dan katılan Kıvanç Karadeniz, binlerce kişi arasından önce ana kadroya seçildi, ardından finale kalmayı başardı.

KIVANÇ KARADENİZ HAKKINDA

Denizli'de dünyaya gelen Kıvanç Karadeniz, lise eğitimini doğduğu şehirde tamamladıktan sonra İstanbul Üniversitesi Mühendislik Fakültesi'ni kazandı. 7 yıldır çeşitli mutfaklarda görev alan Karadeniz, İstanbul Yeniköy'de bir restoranda yardımcı mutfak şefi olarak çalıştığını belirtmişti. 

Kıvanç Karadeniz kimdir, nereli? - 1

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