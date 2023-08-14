Kıvanç Karadeniz MasterChef Türkiye All Star kadrosuna dahil oldu (Kıvanç Karadeniz kimdir?)

MasterChef Türkiye All Star 57. Bölüm tanıtımı ardından 2022 sezonunda yarışan Kıvanç Karadeniz gündem oldu. Yarıştığı sezonunun iddialı isimlerinden biri olan Karadeniz'in hayatına ilişkin bilgiler araştırılıyor.

KIVANÇ KARADENİZ KİMDİR? Denizli'de dünyaya gelen Kıvanç Karadeniz, lise eğitimini doğduğu şehirde tamamladıktan sonra İstanbul Üniversitesi Mühendislik Fakültesi'ni kazandı. 7 yıldır çeşitli mutfaklarda görev alan Karadeniz, İstanbul Yeniköy'de bir restoranda yardımcı mutfak şefi olarak çalıştığını belirtmişti.