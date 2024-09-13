Kıvılcık Şerbeti'nin Meri'si (Meryem) Şebnem Bozoklu kimdir?

Sevilen oyuncu Şebnem Bozoklu dizide, Sönmez’in (Aliye Uzunatağan) İzmir’den İstanbul’a gelen yeğeni Meri’ye (Meryem) hayat veriyor. İstanbul’da teyzesiyle yaşamaya başlayacak olan Meri’nin; neşeli, samimi, candan ve yardımsever karakteri ekran başındaki izleyenlerin gönlünü fethedecek.

ŞEBNEM BOZOKLU KİMDİR?



Şebnem Bozoklu 1979 yılında İstanbul’da dünyaya geldi. 1996-2000 yılları arasında Dokuz Eylül Güzel Sanatlar Fakültesi Tiyatro Bölümü’nde okudu. 2001 yılında Müjdat Gezen Sanat Merkezi Oyunculuk Bölümü’ne başlayan sanatçı 2004 yılında buradan mezun olarak oyunculuk ve tiyatro kariyerinin temellerini attı. 2005-2006 yılları arasında Çisenti Tiyatro'da Sanat Dansı ile Mondi'nin yönetmenliğini yaparken Arzu Tramvayı, Kaplan Sarılması, Festen/Kutlama, Vur Yağmala Yeniden, Troyalı Kadınlar, Dün Meydana, Gelen Bir Olayda, Hamlet, Böylesi Bir Aşk isimli oyunlarda yer aldı. Canım Ailem’deki Meliha rolüyle kariyerinde büyük bir ivme yakalayan oyuncu Bunu Bi’ Düşünün, Şahsiyet, Çifte Saadet, Ulan İstanbul, Heberler, Bizim Yenge ve Derman dizilerindeki başarılı performanslarıyla adından söz ettirdi. Beyaz perdede ise Biz Böyleyiz, Turkish-i Dondurma, Cebimdeki Yabancı, Tatlım Tatlım, Albüm, Yok Artık 2, Yok Artık, Niyazi Gül Dörtnala, İçimdeki İnsan, Soğuk filmleriyle seyirciyle buluştu. Oyuncu kariyeri boyunca 2019 Türkiye Marka Ödülleri En İyi Kadın Sinema Oyuncusu, 2019 Vefa Lisesi 14.Kemal Sunal Kültür Sanat Haftası Yılın En İyi Kadın Tiyatro Oyuncusu, 2018 Kültür Üniversitesi Çorbada Tuzun Olsun Kariyer Onursal Ödülleri Yılın En Beğenilen Kadın Tiyatro Sanatçısı, 2018 Harbiye Leo Kulübü Harbi Günler 18 En İyi Kadın Tiyatro Oyuncusu, 2017 22.Sadri Alışık Tiyatro ve Sinema Ödülleri Komedi Dalında En Başarılı Kadın Oyuncusu, 2009 36.Altın Kelebek Ödülleri En İyi Kadın Komedi Oyuncusu, 2017 22. Sadri Alışık Tiyatro ve Sinema Ödülleri Komedi Dalında Yılın En Başarılı Kadın Oyuncusu ödüllerine layık görüldü. Bozoklu, en son Hamlet dizisindeki karakteriyle yine çok konuşulurken, Aşk Geçmişim oyunu ve Elbet Bir Gün dizisiyle kariyerini sürdürdü.