Kızıl Goncalar bu akşam yok mu, yeni bölüm ne zaman?

Her yıl olduğu gibi bu yıl da ocak ayının ilk haftası reklam anlaşmaları ve planlamalarının belirlenmesi nedeniyle birçok dizi ekran macerasına verdi. Bu hafta birçok dizinin yayınlanmaması nedeniyle, Kızıl Goncalar'ın 3. bölüm tarihi merak ediliyor.

YENİ BÖLÜM NE ZAMAN? En son 25 Aralık'ta izleyicilerle buluşulan Kızıl Goncalar dizisi 8 Ocak Pazartesi günü 3. bölümüyle kaldığı yerden devam edecek. Yayınlanan fragmanla yeni bölüm tarihi duyurulurken gelişmelere dair ilk ipuçları da paylaşılmış oldu.