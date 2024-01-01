Kızıl Goncalar bu akşam yok mu, yeni bölüm ne zaman?

1 Ocak 2024 tarihli yayın akışı nedeniyle Kızıl Goncalar dizisinin yeni bölüm tarihi merak edildi. Gerek güçlü oyuncu kadrosu gerekse senaryo örgüsüyle sosyal medyaya zaman zaman konu olan Kızıl Goncalar dizisi en son 25 Aralık'ta izleyicilerle buluşmuştu. Peki, Kızıl Goncalar dizisi bu akşam yok mu, yeni bölüm ne zaman?

Kızıl Goncalar bu akşam yok mu, yeni bölüm ne zaman?

Her yıl olduğu gibi bu yıl da ocak ayının ilk haftası reklam anlaşmaları ve planlamalarının belirlenmesi nedeniyle birçok ekran macerasına verdi. Bu hafta birçok dizinin yayınlanmaması nedeniyle, Kızıl Goncalar'ın 3. bölüm tarihi merak ediliyor.

Kızıl Goncalar bu akşam yok mu, yeni bölüm ne zaman? - 1

YENİ BÖLÜM NE ZAMAN?

En son 25 Aralık'ta izleyicilerle buluşulan Kızıl Goncalar dizisi 8 Ocak Pazartesi günü 3. bölümüyle kaldığı yerden devam edecek. Yayınlanan fragmanla yeni bölüm tarihi duyurulurken gelişmelere dair ilk ipuçları da paylaşılmış oldu.

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