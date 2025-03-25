Kızıl Goncalar dizisi ne zaman final yapacak?

Başından beri iki sezon olarak planlanan "Kızıl Goncalar" dizisi ekran macerası sona eriyor. Ömür Atay’ın yönettiği, Şükrü Necati Şahin’in yazdığı Gold Film imzalı dizi en son 43. bölümüyle ekrana geldi.

KIZIL GONCALAR NE ZAMAN FİNAL YAPACAK?



Birsen Altuntaş'ın haberine göre, haftaya ramazan bayramı nedeniyle yeni bölümü yayınlanmayacak olan dizi 21 Nisan’da ekrana gelecek 46. bölümde ekrana veda edecek.