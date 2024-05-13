Kızıl Goncalar dizisinde Cüneyd'in babası Vahit'i canlandıracak olan Tolga Tekin kimdir?

Şükrü Necati Şahin‘in yazdığı, Ömür Atay’ın yönettiği Kızıl Goncalar'a sezon finali öncesi çok güçlü bir oyuncu ekibe dahil oluyor. Ödüllü oyuncu Tolga Tekin Gold Film imzalı diziye katılıyor. Başarılı aktör dizinin fenomen karakteri Cüneyd’in (Mert Yazıcıoğlu) babası Vahit olarak hikâyeye hızlı bir giriş yapacak ve tüm dengeler değişecek.

TOLGA TEKİN KİMDİR?

Tolga Tekin 19 Mart 1973 tarihinde Ankara'da dünyaya geldi. Orta eğitimini, Özel Arı Koleji’nde 1992'de tamamladıktan sonra, Hacettepe Üniversitesi Devlet Konservatuvarı Tiyatro Bölümünden, 1996 yılında mezun oldu. Devlet Tiyatroları'nın açtığı sınavı kazanarak, Adana Devlet Tiyatrosu'nda görevine başladı. 1996 ile 2004 yılları arasında Adana Devlet Tiyatrosu'nda görev yaptıktan sonra, Ankara Devlet Tiyatrosu'na tayin oldu. Bizim Evin Halleri dizisinde 4 yıl oyuncu olarak çalıştı. Hâlen, Ankara Devlet Tiyatrosu sanatçı kadrosunda görev yapmaktadır. Tolga Tekin, 21 Temmuz 2013 tarihinde kendisi gibi oyuncu olan Zeynep Koltuk ile evlenmiş, 2014 yılında ayrılmıştır.