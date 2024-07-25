Kızıl Goncalar dizisinin 2. sezon tarihi belli oldu: Kızıl Goncalar yeni sezonu ne zaman başlayacak?

Özgü Namal, Özcan Deniz, Erkan Avcı, Mert Turak gibi çok iyi oyuncuları buluşturan Kızıl Goncalar dizisinin yeni sezon tarihi belli oldu. Gerek kadrosu gerekse senaryo örgüsüyle zaman zaman sosyal medyaya konu olan Kızıl Goncalar 2.sezon açılışını eylül ayında yapacak. Peki,  Kızıl Goncalar yeni sezonu ne zaman başlayacak?

Kızıl Goncalar dizisinin 2. sezon tarihi belli oldu: Kızıl Goncalar yeni sezonu ne zaman başlayacak?

Birsen Altuntaş, Kızıl Goncalar dizisinin yeni sezon tarihini duyurdu. Eylülde sete çıkması ve en az iki bölüm stok yapılması planlanan dizide hikâye kaldığı yerden başlayacak. Kulis bilgilerine göre Şükrü Necati Şahin’in yazdığı, Ömür Atay’ın yönettiği dizinin 30 Eylül’de yayınlanacak birinci bölümü içinde zaman atlaması yaşanacak.

Kızıl Goncalar dizisinin 2. sezon tarihi belli oldu: Kızıl Goncalar yeni sezonu ne zaman başlayacak? - 1

Ödüllü oyuncu Tolga Tekin’in hızlı bir giriş yaptığı diziden iki oyuncu ayrılacak. Ekibe bir kadın oyuncu dahil olacak. Meryem’e (Özgü Namal) hapishanede tanıştığı yeni bir arkadaş gelecek. Karakterin adı ve rolü kimin canlandıracağı önümüzdeki günlerde belli olacak.

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