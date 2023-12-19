Kızıl Goncalar dizisinin Meryem'i Özgü Namal kimdir?

Özgü Namal 28 Aralık 1978'de Üsküdar'da dünyaya geldi. Selanik kökenli olan annesi Akile Namal emekli bir devlet memuru, Makedonya kökenli babası Kubilay Namal ise emekli bir tüccardır. Özgü Namal, 1997 yılında profesyonel olarak Masal Gerçek Tiyatrosu'nda çocuk oyunlarıyla tiyatro oyunculuğuna başladı.



Üsküdar Cumhuriyet Lisesi ve İstanbul Üniversitesi Devlet Konservatuvarı Tiyatro Bölümü'nden mezun olan Namal, daha önce Kadıköy Halk Eğitim Merkezi ve Müjdat Gezen Tiyatrosu'nda da oyunculuk eğitimi gördü. Kurtlar Vadisi dizisinde canlandırdığı Elif Eylül karakteriyle geniş kitlelerce tanındı. Kiralık Oyun adlı tiyatro oyunundaki performansıyla Afife Tiyatro Ödülleri'nde yardımcı rolde yılın en başarılı müzikal-komedi kadın oyuncusu ödülüne layık görüldü.



2015 yılından beri ekranlardan uzak olan Özgü Namal, son olarak 2014-2015 sezonunda Yetenek Sizsiniz Türkiye programında jüri üyeliği yaptı.



Çocuk sahibi olduktan sonra kariyerine ara veren Namal, 2014 yılında Ahmet Serdar Oral ile evlendi ve 2 çocuğu oldu. 6 Ekim 2020'de eşi kalp krizi geçirerek hayatını kaybetti.



MERYEM KARAKTERİ HAKKINDA Naim’in eşi, Zeynep’in annesidir. Meryem, “İslam güzel ahlaktır” düsturuyla yaşayan, ev işlerine eli yatkın, dürüst ve merhametli bir kadındır. Tek amacı kendi kaderini yaşatmamaya uğraştığı kızının mutluluğudur ama kızının mutluluğa erişmesi için giriştiği bu kavgada, yıllardır ittiği kendi derin mutsuzluğuyla yüzleşecektir ve yanında durdukça bambaşka bir hayatı tanıyacağı Levent ile karşılaşacaktır.