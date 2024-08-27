Kızıl Goncalar ne zaman başlayacak? Kızıl Goncalar’ın 2. sezon ilk bölüm yayın tarihi belli oldu

Kızıl Goncalar’ın 2. Sezon ilk bölüm yayın tarihi belli oldu.  Şükrü Necati Şahin’in yazdığı, Ömür Atay’ın yönettiği dizininbirinci bölümü içinde zaman atlaması yaşanacak. Peki, Kızıl Goncalar ne zaman başlayacak?

Kızıl Goncalar ne zaman başlayacak? Kızıl Goncalar’ın 2. sezon ilk bölüm yayın tarihi belli oldu

Birsen Altuntaş'ın haberine göre, Kızıl Goncalar, 2. sezona çok iddialı bir hikayeyle başlıyor. Eylülde sete çıkması ve en az iki bölüm stok yapılması planlanan dizide hikâye kaldığı yerden başlayacak. Kulis bilgilerine göre Şükrü Necati Şahin’in yazdığı, Ömür Atay’ın yönettiği dizinin 30 Eylül’de yayınlanacak birinci bölümü içinde zaman atlaması yaşanacak.

Kızıl Goncalar ne zaman başlayacak? Kızıl Goncalar’ın 2. sezon ilk bölüm yayın tarihi belli oldu - 1

Yine gelen ilk haberlere göre ödüllü oyuncu Tolga Tekin’in bomba gibi giriş yaptığı diziden iki oyuncu ayrılacak. Ekibe bir kadın oyuncu dahil olacak. Meryem’e (Özgü Namal) hapishanede tanıştığı yeni bir arkadaş gelecek. Karakterin adı ve rolü kimin canlandıracağı önümüzdeki günlerde belli olacak.

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