Kızıl Goncalar yeni sezon ne zaman başlıyor? Yarın akşam yeni bölüm yayımlanacak mı?

Kızıl Goncalar dizisinin yeni sezon tarihi belli oldu. İkinci sezonuyla devam edecek olan Kızıl Goncalar eylül ayı bitmeden ekran macerasına başlayacak. Kızıl Goncalar yeni sezon tarihi 30 Eylül Pazartesi günü olarak açıklandı.

2.SEZONDA ZAMAN ATLAMASI YAŞANACAK

Meryem Tezel’in (Özgü Namal) hapistanede zor anlar yaşadığı, Levent’in (Özcan Deniz) büyük bir çaresizlik yaşayacağı dizinin birinci bölümünün sonunda zaman atlaması yaşanacak ve hikâyesi yenilenecek olan Kızıl Goncalar’da Mert Yazıcıoğlu’nun oynadığı Cüneyd efendiyle geri dönen babası Vahid’in (Tolga Tekin) savaşı acımasızlaşacak. Dizi birinci sezondan daha sert bir olay örüntüsüyle ekrana gelecek.