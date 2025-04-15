Kızıl Goncalar'da final geri sayımı başladı: Kızıl Goncalar ne zaman final yapacak?

Kızıl Goncalar dizisinin final tarihi netleşti. Başrollerini Özcan Deniz ile Özgü Namal'ın paylaştığı dizi, 5 Mayıs 2025 Pazartesi akşamı yayınlanacak 47. bölümüyle ekranlara veda edecek.



Dizi, başından itibaren iki sezonluk bir hikâye olarak planlanmıştı. Yapımcı Faruk Turgut'un açıklamasına göre, bu sezon sonunda final yapılması kararı alındı.

2 OYUNCU SÜRPRİZ DÖNÜŞ YAPACAK



Son bölümlerde yaşanan dramatik gelişmeler ve karakterlerin kaderleri, izleyiciler tarafından merakla takip ediliyor. Final bölümünde neler yaşanacağı ise büyük bir merak konusu. Birsen Altuntaş'ın haberine göre, dizinin son bölümünde daha önce ekibe veda eden 2 oyuncu sürpriz bir dönüş yapacak.