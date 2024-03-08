Kızıl Goncalar'ın Affan’ı belli oldu: Batuhan Bozkurt Yüzgüleç kimdir?

Konusu ve kadrosuyla zaman zaman sosyal medyaya konu olan Kızıl Goncalar'a yeni bir isim katıldı. Batuhan Bozkurt Yüzgüleç, Ayza’nın oğlu Affan karakteriyle kadroya dahil oldu. Peki, Batuhan Bozkurt Yüzgüleç kimdir?

Kızıl Goncalar'ın Affan’ı belli oldu: Batuhan Bozkurt Yüzgüleç kimdir?

Birsen Altuntaş'ın haberine göre, Özgü Namal ile Özcan Deniz’i buluşturan Kızıl Goncalar'ın kadrosuna genç bir isim katıldı.

Dizinin kadrosuna bir anne oğlun katılacağı kulislerde konuşulmuş, anne Ayza rolü için başarılı oyuncu Melisa Doğu ile el sıkışılmıştı. Ayza’nın oğlu Affan’a hayat verecek olan isim de belli oldu. Karaktere Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi Tiyatro Bölümü mezunu olan Batuhan Bozkurt Yüzgüleç hayat verecek. 

Affan Malikler "Fani" tarikatına yanaşıp annesi Ayza’yla beraber büyük bir oyunun parçası olacak. 

Kızıl Goncalar'ın Affan’ı belli oldu: Batuhan Bozkurt Yüzgüleç kimdir? - 1

BATUHAN BOZKURT YÜZGÜLEÇ KİMDİR?

Sinema ve dizi oyuncusu Batuhan Bozkurt Yüzgüleç, 1995 İstanbul doğumlu. Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi Tiyatro Bölümü mezunudur. Daha önce Erkan Koçak Köstendil’in yönettiği Suma filminde oynayan ve ödül olan Batuhan Yüzgüleç 2018 de Bizim Hikaye’de oynadı. 2019’da ise Çukur dizisi kadrosunda yer aldı.


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