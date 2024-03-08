Kızıl Goncalar'ın Affan’ı belli oldu: Batuhan Bozkurt Yüzgüleç kimdir?

Birsen Altuntaş'ın haberine göre, Özgü Namal ile Özcan Deniz’i buluşturan Kızıl Goncalar'ın kadrosuna genç bir isim katıldı.

Dizinin kadrosuna bir anne oğlun katılacağı kulislerde konuşulmuş, anne Ayza rolü için başarılı oyuncu Melisa Doğu ile el sıkışılmıştı. Ayza’nın oğlu Affan’a hayat verecek olan isim de belli oldu. Karaktere Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi Tiyatro Bölümü mezunu olan Batuhan Bozkurt Yüzgüleç hayat verecek.

Affan Malikler "Fani" tarikatına yanaşıp annesi Ayza’yla beraber büyük bir oyunun parçası olacak.