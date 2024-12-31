Kızıl Goncalar'ın Naim'i Mert Turak kimdir, kaç yaşında, nereli?

29 Mart 1980 İzmir tarihinde dünyaya gelen Mert Turak’ın babası Malatyalı annesi Makedonya asıllıdır. Lisedeyken İzmir Kültür-Sen Amatör Tiyatro Topluluğu kursundaki etkinliklerde bulunduğu sürece birçok tiyatro oyununda rol aldı. Liseyi bitirdikten sonra Isparta S.D.Ü’de Tiyatro bölümüne girdi. Daha sonra 2000 yılında İstanbul Üniversitesi Devlet Konservatuarı Sahne Oyunları Bölümünü kazanıp oraya geçiş yapan Mert Turak 2003 yılında İstanbul Büyük Şehir Belediyesi Şehir Tiyatrolarında kadrosuz oyuncu olarak çalışmaya başladı.



Mert Turak İstanbul Üniversitesinde okurken Makedonya tiyatro festivaline gönderildi ve Bahçeşehir Üniversitesi İleri Oyunculuk Dalında Yüksek Lisans Öğrenimini tamamladı. Mucize adlı sinema filminde yıldızı parlayan Mert Turak’ın dizilerinden bazıları; Yeşil Deniz, Beni Böyle Sev, Babalar ve Evlatlar, Başrolde Aşk...