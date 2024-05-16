Kızıl Goncalar'ın sezon finali tarihi belli oldu: Kızıl Goncalar ne zaman final yapacak?

Özgü Namal, Mert Yazıcıoğlu ve Özcan Deniz'in başrollerini paylaştığı Kızıl Goncalar sezon finali için gün sayıyor. Ekran macerasına başarılı bir giriş yapan Kızıl Goncalar, 20 Mayıs Pazartesi günü yayımlanacak 19. bölümüyle ilk sezonunu tamamlayacak.

Yapımını Gold Film’in, yapımcılığını Faruk Turgut’un üstlendiği Kızıl Goncalar'ın başrollerinde Özcan Deniz ve Özgü Namal yer alırken, Mert Yazıcıoğlu, Erkan Avcı, Hazal Türesan, Mert Turak, Selen Öztürk, Şerif Erol, Duygu Sarışın, Tuğrul Tülek, Yakup Turgut, Sitare Akbaş, Mina Demirtaş, Esma Yılmaz, Zehra Kelleci gibi birbirinden başarılı isimler eşlik ediyor.



Kızıl Goncalar seküler bir Atatürkçü olan Levent (Özcan Deniz) ve mutaassıp bir tarikatın içinde yaşayan Meryem’in (Özgü Namal) kaderlerinin kesişmesini konu alırken, inanç ve fikir ayrılıklarına rağmen "evlat" söz konusu olduğunda anneliğin/babalığın birleştirici gücüne dikkat çekiyor.