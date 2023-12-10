Kızıl Goncalar'ın yayın tarihi belli oldu: İlk bölüm ne zaman yayınlanacak?

Yapımını Gold Film’in, yapımcılığını Faruk Turgut’un üstlendiği yeni dizi Kızıl Goncalar'ın yayın tarihi belli oldu. Özcan Deniz ve Özgü Namal’ı başrollerinde buluşturan dizi, 18 Aralık Pazartesi ekran yolculuğuna başlayacak.
KIZIL GONCALAR OYUNCU KADROSU
Özcan Deniz ve Özgü Namal'ın başrolünü paylaştığı dizide ikiliye; Mert Yazıcıoğlu, Erkan Avcı, Hazal Türesan, Mert Turak, Selen Öztürk, Şerif Erol, Duygu Sarışın, Tuğrul Tülek, Yakup Turgut, Sitare Akbaş, Mina Demirtaş, Esma Yılmaz, Zehra Kelleci, Tuana Gizem Uzunlar gibi birbirinden başarılı isimler eşlik ediyor.
KIZIL GONCALAR'IN KONUSU
Kızıl Goncalar, seküler bir Atatürkçü olan Levent ( Özcan Deniz ) ve mutaassıp bir tarikatın içinde yaşayan Meryem'in (Özgü Namal) kaderlerinin kesişmesini konu alırken, inanç ve fikir ayrılıklarına rağmen "evlat" söz konusu olduğunda anneliğin/babalığın birleştirici gücüne dikkat çekiyor.
- Etiketler :
- Haberler -
- Televizyon
- N-Life
- Dizi