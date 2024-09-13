Kızılcık Şerbeti Alev öldü mü, neden yok? Müjde Uzman'dan Alev'in ayrılışına ilişkin açıklama

MÜJDE UZMAN'DAN VEDA PAYLAŞIMI

Karaktere hayat veren Uzman, "Alev" karakterine ilişkin bir kolaj videosu paylaştı veda paylaşımında; ""Alev.. Ben onu ÇOK sevdim. Kalplere empati, yüzlere gülücük olsun istedim hep, umarım başarmışımdır ve herkese, her şeye çok teşekkürler; olması gereken her şey, olması gerektiği gibi oldu.. Benim için çok özeldi, yolculuk çok güzeldi. Tekrar görüşmek üzere, huzurlu, mutlu; olması gerektiği gibi günlerde :) ifadelerini kullandı.