Kızılcık Şerbeti Alev öldü mü, neden yok? Müjde Uzman'dan Alev'in ayrılışına ilişkin açıklama

Başrollerinde Barış Kılıç, Evrim Alasya, Sıla Türkoğlu, Sibel Taşçıoğlu, Doğukan Güngör ve Ahmet Mümtaz Taylan'ın yer aldığı Kızılcık Şerbeti 3.sezon ilk tanıtımına Alev'in ölüm haberi damga vurdu.
Kızılcık Şerbeti dizisinin sevilen karakterlerinden Alev'in ekibe veda edeceği biliniyordu. Üçüncü sezon tanıtımıyla birlikte Alev'in ölerek diziye veda edeceği ortaya çıktı.
ALEV NASIL ÖLDÜ?
Kızılcık Şerbeti’nin sezon finali bölümünde doğum sancıları başlayan Alev, Abdullah’ı aramış ancak ulaşamamıştı. Bu duruma sinirlenen Alev, hemen bir uçak bileti ayarlayarak yurt dışına çıkmaya karar vermişti. Alev’in son durumu merak edilirken diziden gelen yeni sezon tanıtımında kaza geçiren Alev’in bebeğini doğurduğu ancak hayatını kaybettiği görülüyor.
MÜJDE UZMAN'DAN VEDA PAYLAŞIMI
Karaktere hayat veren Uzman, "Alev" karakterine ilişkin bir kolaj videosu paylaştı veda paylaşımında; ""Alev.. Ben onu ÇOK sevdim. Kalplere empati, yüzlere gülücük olsun istedim hep, umarım başarmışımdır ve herkese, her şeye çok teşekkürler; olması gereken her şey, olması gerektiği gibi oldu.. Benim için çok özeldi, yolculuk çok güzeldi. Tekrar görüşmek üzere, huzurlu, mutlu; olması gerektiği gibi günlerde :) ifadelerini kullandı.
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