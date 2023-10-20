Kızılcık Şerbeti bu akşam var mı, yeni bölüm ne zaman?

Kızılcık Şerbeti dizisinin yeni bölüm tarihiyle ilgili araştırmalar başladı. Her bölümüyle dikkatleri üzerine çeken Kızılcık Şerbeti'nin yeni bölümünün bu akşam yayınlanıp yayınlanmayacağı diziseverler tarafından sorgulanıyor. İşte ayrıntılar.



KIZILCIK ŞERBETİ YENİ BÖLÜM NE ZAMAN?



Her hafta cuma akşamı yeni bölümüyle izleyici karşısına çıkan Kızılcık Şerbeti dizisinin 35. bölüm tarihi merak ediliyor.



Buna göre; Kızılcık Şerbeti yeni bölümüyle 20 Ekim Cuma yayın akışına göre bu akşam ekranlara gelecek.



20 EKİM SHOW TV YAYIN AKIŞI



08:00 Bu Sabah

10:00 Kuzey Yıldızı İlk Aşk

12:15 Aslı Hünel ile Gelin Evi

15:00 Didem Arslan Yılmaz'la Vazgeçme

18:45 Show Ana Haber

20:00 Kızılcık Şerbeti

00:15 Aile

03:00 Kızılcık Şerbeti

05:30 Gelsin Hayat Bildiği Gibi