Kızılcık Şerbeti dizisinde Alev karakteri öldü mü?

ALEV NASIL ÖLDÜ?



Kızılcık Şerbeti’nin sezon finali bölümünde doğum sancıları başlayan Alev, Abdullah’ı aramış ancak ulaşamamıştı. Bu duruma sinirlenen Alev, hemen bir uçak bileti ayarlayarak yurt dışına çıkmaya karar vermişti. Alev’in son durumu merak edilirken diziden gelen yeni sezon tanıtımında kaza geçiren Alev’in bebeğini doğurduğu ancak hayatını kaybettiği görülüyor.