Kızılcık Şerbeti dizisinde Metehan ölecek mi?

Kızılcık Şerbeti dizisi ayrılıklarıyla gündemdeki yerini koruyor. Son olarak Pembe karakterinin veda ettiği dizide bir veda daha yaşanacak.

Birsen Altuntaş'ın haberine göre, Kızılcık Şerbeti dizisi yine çok konuşulacak bir sezon finaliyle 3. Sezonu kapatacak. Dördüncü sezon öncesi ekibe veda eden isimlerden biri daha belli oldu. Gold Film imzalı diziden Şebnem Bozoklu’dan sonra başarılı genç yıldız Rahimcan Kapkap da ayrılıyor. Rahimcan Kapkap ilk sezondan beri ekipteydi. Kapkap’ın sezon finalinde ekibe veda edeceği öğrenildi.