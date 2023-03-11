Kızılcık Şerbeti dizisinde Nursema öldü mü?

Kızılcık Şerbeti'nin 18. bölümü Nursema'nın camdan atladığı sahneyle son buldu. Umut'tan ayrılmak zorunda kalan ve ailesinin istediği İbrahim ile evlenen Nursema bölüm boyunca zor anlar yaşadı.

Finalde;İ Nursema, İbrahim'den kurtulmak için açık olan pencerenin önüne geldi ve İbrahim'e yaklaşırsa kendini atacağını söyledi. İkili arasında gerilimde beklenmedik bir son yaşandı. Nursema'nın üzerine giden İbrahim, genç kadını camdan itti.

NURSEMA ÖLDÜ MÜ?

Son gelişmelerin hemen ardından Kızılcık Şerbeti 19. bölüm fragmanı yayınlandı. Fragmanda hastaneye kaldırılan Nursema'nın ölüm kalım mücadelesi verdiği görülüyor.