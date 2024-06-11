Kızılcık Şerbeti dizisinin kadrosuna katılan Şebnem Bozoklu'nun canlandıracağı karakter belli oldu

Kızılcık Şerbeti dizisinin yeni sezondaki ilk bombası belli oldu. Gold Film imzalı dizinin kadrosuna çok değerli bir oyuncu katılıyor. Birsen Altuntaş'ın haberine göre, ülkemizin en iyi kadın oyuncularından Şebnem Bozoklu yapımcı Faruk Turgut’la el sıkıştı.



ŞEBNEM BOZOKLU'NUN KARAKTERİ HAKKINDA

Şebnem Bozoklu Kızılcık Şerbeti’nde Meri karakterine hayat verecek ve Kıvılcım’ın (Evrim Alasya) İzmir’den gelen kuzenine hayat verecek. Diziye 4 çok bomba oyuncu daha katılacak.