Kızılcık Şerbeti dizisinin Serdar'ı Yiğit Dikmen kimdir?

'Kızılcık Şerbeti dizisinin kadrosuna yeni bir isim katıldı. Yiğit Dikmen başrollerinde Barış Kılıç, Evrim Alasya, Settar Tanrıöğen, Sıla Türkoğlu, Sibel Taşçıoğlu, Doğukan Güngör ve Müjde Uzman'ın yer aldığı diziye "Serdar" karakteriyle dahil oldu.

Sönmez ve Mustafa’nın ortak olduğu lokantanın müşterisi olan Serdar’ın yolu Çimen’le kesişecek. YİĞİT DİKMEN KİMDİR? Yiğit Dikmen 1987 tarihinde dünyaya geldi. Uzun bir süre amatör ligde futbol oynayan Yiğit Dikmen, oyuncu Yağızkan Dikmen ile kardeştir.



Yiğit Dikmen Türkiye’nin ilk Crossfit’cileri arasında yer alıyor.



Survivor yarışmasından sonra oyunculuk eğitimleri almıştır.