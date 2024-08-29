Kızılcık Şerbeti dizisinin yeni sezon tarihi belli oldu: Kızılcık Şerbeti yeni sezon ne zaman başlayacak?

Kızılcık Şerbeti dizisinin yeni sezon tarihini Birsen Altuntaş duyurdu. “Kızılcık Şerbeti” dizisinin yayın tarihi konusunda değişiklik yaşanması gündemdeydi. 13 Eylül’ün 20 Eylül olarak değiştirilmesi üzerinde duruluyordu. 29 Ağustos'ta çekimleri başlayan Gold Film imzalı diziyle ilgili karar verildi ve dizinin 13 Eylül’de 3. sezonu açmasına karar verildi.
Senaryosunu Melis Civelek ile Zeynep Gür’ün yazdığı dizide “Kızılcık Şerbeti” dizisinin yeni sezonunda ekibe veda eden Müjde Uzman’ın hayat verdiği Alev’in bebeği tüm dengeleri değiştirecek.
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