Kızılcık Şerbeti ne zaman başlayacak? Gözler yeni sezon tarihinde

Her bölümüyle izleyicilerine heyecan yaşatmaya devam eden Kızılcık Şerbeti dizisinin yeni sezon tarihi, dizinin takipçileri tarafından araştırılıyor. Deneyimli oyuncu Kayra Şenocak'ın da diziye katılmasıyla birlikte yeni sezon tarihi izleyicilerin gündeminde yer almaya başladı. İşte Kızılcık Şerbeti'nin yeni sezon tarihi hakkında bilgiler.

KIZILCIK ŞERBETİ YENİ SEZON NE ZAMAN?



Birsen Altuntaş'ın haberine göre, ikinci sezon çekimleri 28 Ağustos’ta başlayacak olan Kızılcık Şerbeti'nin eylül ayının 3. haftası yayına girmesi planlanıyor.

Melis Civelek ve Zeynep Gür’ün yazdığı dizinin yeni sezonunda yine çok heyecanlı ve merak uyandıran olaylar yaşanacak.

KAYRA ŞENOCAK KIZILCIK ŞERBETİ'NDE



Bahtiyar Memili ve Yiğit Kirazcı‘dan sonra diziye yeni bir oyuncu daha kadroya katıldı. Deneyimli oyuncu Kayra Şenocak “Kızılcık Şerbeti”nin kadrosuna katıldı.

Şenocak diziye muhafazakar iş insanı Ertuğrul karakteriyle katılacak ve karakterin Nursema’yla (Ceren Karakoç) bağlantısı olacak.