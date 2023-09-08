Kızılcık Şerbeti ne zaman başlıyor? Yeni sezon tanıtımı yayınlandı

Ekranların sevilen dizilerinden Kızılcık Şerbeti'nin yeni sezonu hakkında tarih araştırmaları sürmeye devam ediyor. Yayınlanan yeni sezon fragmanıyla birlikte, dizinin 2. sezon ilk bölüm tarihi sorgulanmaya başladı. Peki, Kızılcık Şerbeti ne zaman başlıyor?



KIZILCIK ŞERBETİ NE ZAMAN BAŞLAYACAK?



Cuma akşamları yayınlanan Kızılcık Şerbeti dizisinin yeni sezon tanıtımı paylaşıldı. Dizinin "X" hesabından yapılan paylaşımda, “Elinden geleni ardına koyma!” yazıldı. Fragmanda, sezon finalinde kaza geçiren Ömer ve Kıvılcım karakterinin hala hayatta olduğu görüldü.



İlk sezonuyla büyük heyecan yaratan “Kızılcık Şerbeti” çok yakında yeni sezonuyla izleyiciyle buluşacak.



KAZA SAHNESİYLE FİNAL YAPILMIŞTI



Sezon finalinde araba kazası yaşanmasının ardından seyircinin aklında birçok soru işareti kalmıştı. Kıvılcım ve Ömer'in geçirdiği trafik kazası sonucunda bir ölü, bir yaralı olduğu söylenmişti.

YENİ SEZON İLK BÖLÜMDE NELER YAŞANACAK?



Kızılcık Şerbeti'nin yeni sezon fragmanı yayınlandı. Yayınlanan tanıtımda, büyük bir trafik kazası geçiren Kıvılcım ve Ömer’in kritik ilk saatleri ekrana gelirken ikiz bebeklerinden birini kaybeden Doğa ve Fatih’in acısı izleyenlerin yüreklerini dağladı.

Doğa’nın, kendisini aldatan Fatih’ten boşanarak kızı Cemre’nin velayetini almak istemesinin iki aileyi karşı karşıya getirdiği tanıtımda Kıvılcım’ın Fatih’e attığı tokat dikkatleri çekti.