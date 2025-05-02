Kızılcık Şerbeti ne zaman sezon finali yapacak?

Kızılcık Şerbeti sezon finali için gün sayıyor. Olaylı senaryo örgüsüyle dikkat çeken Kızılcık Şerbeti dizisi 3. sezonunu 30 Mayıs Cuma günü kapatacak. Kızılcık Şerbeti dizisinin dördüncü sezonunun çekileceği kesinleşti. Melis Civelek ve Zeynep Gür’ün kaleme aldığı dizi sezon finaline doğru giderken yine çok flaş gelişmeler yaşanacak. Hikâyede beklenmedik olaylar seyirciyi şaşırtacak.



KIZILCIK ŞERBETİ'NE VEDA EDECEK İSİMLER



103. bölümde sezon finali yapacak olan Gold Film imzalı diziden önceki hafta Pembe’ye hayat veren Sibel Taşçıoğlu ayrılmıştı, yeni ayrılıkların olacağı da gündeme gelmişti. Birsen Altuntaş'ın haberine göre, Şebnem Bozoklu’nun hayat verdiği Meri’nin hikâyesi önümüzdeki günlerde bitiyor ve Bozoklu 3. sezon finali öncesi ekibe veda ediyor.