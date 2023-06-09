Kızılcık Şerbeti ne zaman sezon finali yapacak?

Kızılcık Şerbeti dizisinin sezon finali için geri sayım sürüyor. Farklı kültürlere sahip iki ailenin yollarının kesişme hikayesini anlatan Kızılcık Şerbeti 29. bölümüyle sezon finali yapacak. Başrollerini Sıla Türkoğlu, Doğukan Güngör, Settar Taşçıoğlu, Müjde Uzman, Evrim Alasya, Barış Kılıç, Ceren Karakoç ve Sibel Taşçıoğlu’nun paylaştığı Kızılcık Şerbeti dizisi 9 Haziran Cuma günü ekrana gelecek bölümüyle ilk sezonunu tamamlayacak.
KIZILCIK ŞERBETİ SEZON FİNALİNDE NELER OLACAK?
Alev ve kocasını yakın bir pozisyonda gören Pembe, her ne kadar bu durumdan çok rahatsız olmuşsa da şimdilik Abdullah’ın bahaneleriyle yetinmek zorunda kalır.
Sonunda muratlarına ererek evlenen Nursema ve Umut, hayatlarının hiç de kolay olmayacağını, farklılıkların onları üzeceğini ilk günlerden itibaren görmeye başlarlar. Nursema’nın ailesini yemeğe çağırdığı gece her ikisi için de kabusa dönecektir.
Ömer, Kıvılcım’la birlikte yaşayacakları evi alarak ona sürpriz yapacak, ancak bununla da yetinmeyip daha büyük bir hamle ile Kıvılcım’ı tam kalbinden vuracaktır.
Delil bularak boşanmayı kafasına takmış olan Doğa, beklediği haberi ona yardım eden Alev’den alınca harekete geçecek ancak yapacakları her iki aile için de geri dönülmez sonuçlara yol açacaktır.
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