Kızılcık Şerbeti sezon finali tarihi belli oldu: Ne zaman, kaçıncı bölümde final yapacak?

KARGOYA YENİ İSİMLER

“Kızılcık Şerbeti” dizisinin yeni bölümünde Özge Özacar’ın canlandırdığı Görkem karakteri ön plana çıkacak.



Barış Kılıç’ın hayat verdiği Ömer’in hayatına fırtına gibi girecek olan Görkem sürprizleriyle şaşırtacak. Hem açık, hem de kapalı haliyle seyircinin kafasını karıştıran Görkem’in diziye tek başına değil, abisi ve babasıyla geleceği öğrenildi.



Görkem’in abisi Gökhan’a Hasan Emre Avcı, babası Resul’a ise Murat Ercanlı hayat verecek.



