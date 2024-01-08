Kızılcık Şerbeti sezon finali tarihi belli oldu: Ne zaman, kaçıncı bölümde final yapacak?

Kızılcık Şerbeti dizisinin sezon finali tarihi belli oldu. İkinci sezon bölümleriyle devam eden Kızılcık Şerbeti final öncesi kadrosuna yeni isimleri dahil edecek. Peki, Kızılcık Şerbeti ne zaman, kaçıncı bölümde final yapacak?

Kızılcık Şerbeti sezon finali tarihi belli oldu: Ne zaman, kaçıncı bölümde final yapacak?

Barış Kılıç Evrim Alasya, Sıla Türkoğlu, Müjde Uzman, Sibel Taşçıoğlu, Settar Tanrıöğen ve Doğukan Güngör'ün başrollerini paylaştığı Kızılcık Şerbeti dizisinin sezon finali netleşti. 

Kızılcık Şerbeti sezon finali tarihi belli oldu: Ne zaman, kaçıncı bölümde final yapacak? - 1

Birsen Altuntaş'ın haberine göre, bir değişiklik olmazsa 65. bölümde sezon finali yapacak.

Kızılcık Şerbeti sezon finali tarihi belli oldu: Ne zaman, kaçıncı bölümde final yapacak? - 2

KARGOYA YENİ İSİMLER

“Kızılcık Şerbeti” dizisinin yeni bölümünde Özge Özacar’ın canlandırdığı Görkem karakteri ön plana çıkacak. 

Barış Kılıç’ın hayat verdiği Ömer’in hayatına fırtına gibi girecek olan Görkem sürprizleriyle şaşırtacak. Hem açık, hem de kapalı haliyle seyircinin kafasını karıştıran Görkem’in diziye tek başına değil, abisi ve babasıyla geleceği öğrenildi.

Görkem’in abisi Gökhan’a Hasan Emre Avcı, babası Resul’a ise Murat Ercanlı hayat verecek.

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