Kızılcık Şerbeti yeni bölüm bu akşam yok mu, yeni bölüm ne zaman?

Birço dizinin ekran macerasına vermesi nedeniyle Kızılcık Şerbeti dizisinin yeni bölüm akıbeti de merak ediliyor. Kanalın yayın akışında dizinin tekrar bölümü yer alıyor.  Peki, Kızılcık Şerbeti yeni bölüm bu akşam yok mu, yeni bölüm ne zaman?

Kızılcık Şerbeti yeni bölüm bu akşam yok mu, yeni bölüm ne zaman?

Her yıl olduğu gibi bu yıl da ocak ayının ilk haftası reklam anlaşmaları ve planlamalarının belirlenmesi nedeniyle birçok ekran macerasına verdi. Bu hafta birçok dizinin yayınlanmaması nedeniyle, Kızılcık Şerbetit yeni bölüm tarihi merak ediliyor.

Kızılcık Şerbeti yeni bölüm bu akşam yok mu, yeni bölüm ne zaman? - 1

KIZILCIK ŞERBETİ YENİ BÖLÜM?

En son 29 Aralık'ta izleyicilerle buluşan Kızılcık Şerbeti dizisi 12 Ocak Cuma günü 46. bölümüyle kaldığı yerden devam edecek. 5 Ocak 2024 tarihli yayın akışında yeni bölümü yerine tekrar bölümüne yer alacak. 

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