Kızılcık Şerbeti yeni bölüm bu akşam yok mu, yeni bölüm ne zaman?

Her yıl olduğu gibi bu yıl da ocak ayının ilk haftası reklam anlaşmaları ve planlamalarının belirlenmesi nedeniyle birçok dizi ekran macerasına verdi. Bu hafta birçok dizinin yayınlanmaması nedeniyle, Kızılcık Şerbetit yeni bölüm tarihi merak ediliyor.

KIZILCIK ŞERBETİ YENİ BÖLÜM? En son 29 Aralık'ta izleyicilerle buluşan Kızılcık Şerbeti dizisi 12 Ocak Cuma günü 46. bölümüyle kaldığı yerden devam edecek. 5 Ocak 2024 tarihli yayın akışında yeni bölümü yerine tekrar bölümüne yer alacak.