Kızılcık Şerbeti yeni sezon ne zaman başlayacak? Kızılcık Şerbeti 3. sezon çekimleri başlıyor

Üçüncü sezonda kadrosuna yeni isimleri dahil edecek olan Kızılcık Şerbeti'nin üçüncü sezon çekimleri başlıyor. Birsen Altuntaş'ın haberine göre, 28 Ağustos Çarşamba günü çekimlerine başlanacak olan dizinin 13 Eylül ya da 20 Eylül’de 3. Sezonu açması planlanıyor.
Ketche’nin yönettiği, Melis Civelek ile Zeynep Gür’ün yazdığı dizinin 67. Bölümü büyük ses getiren sezon finaliyle başlayacak. Balkondan düşen Görkem’le ilgili sır aileyi şoke ederken tek tek karakterlerin hikâyesi seyirciye büyük tansiyon yaşatacak ve olaylar bir aylık zaman atlamasıyla devam edecek.
Hikâyeye Kıvılcım’ın teyzesinin İzmir’de yaşayan Meri lakaplı kızı Meryem’e hayat veren Şebnem Bozoklu, Kıvılcım’ın (Evrim Alasya) hayatına giren Cemal’i canlandıran Fırat Çelik, Giray’ın üvey annesi Heves rolüyle seyirciyi şoke edecek olan Şebnem Dönmez katılacak. Dizinin daha sonraki bölümlerde katılacak yeni diğer 2 oyuncusu da Servet Pandur ve Batuhan Yüzgüleç…
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