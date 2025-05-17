Kızılcık Şerbeti'nde bir veda daha: Meri diziden ayrılıyor mu?

Kızılcık Şerbeti dizisi 3. sezonunu 30 Mayıs Cuma günü kapatıyor. 103. bölümde sezon finali yapacak olan Gold Film imzalı diziye son olarak Pembe karakterini canlandıran Sibel Taşçıoğlu'nun vedası damga vurmuştu. Kadroya veda edecek bir isim daha netleşti.



MERİ NE ZAMAN AYRILACAK?



Başarılı oyuncu Şebnem Bozoklu’nun hayat verdiği Meri’nin hikâyesi önümüzdeki hafta yani 102. bölümde bitiyor ve Bozoklu 3. sezon finali öncesi ekibe veda ediyor.

ŞEBNEM BOZOKLU KİMDİR?

Baba tarafından Ispartalı; anne tarafından Mısır kökenli Siirtli bir ailenin çocuğudur. Çocukluğu Suadiye'de geçmiştir.



1996'da Kadıköy Kız Lisesini bitirdikten sonra Dokuz Eylül Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Tiyatro Bölümünden 2000 yılında mezun oldu. 2001 yılında Müjdat Gezen Sanat Merkezi Oyunculuk Bölümüne başlayan Bozoklu, 2004'te oradan mezun oldu. 2005-2006 yılları arasında Çisenti Tiyatro'da Sanat Dansı ile Mondi'nin yönetmenliğini yaptı. 2006-2007 yılları arasında TRT'nin Hazır mısınız? yapımında canlı yayın sunuculuğu yaptı. Aynı yıllar arasında TRT'nin Elma Kurdu yapımında hem solistlik hem de kukla oynatıcılığı yaptı.



Bozoklu, Canım Ailem'deki Meliha rolüyle göstermiş olduğu başarıdan ötürü 36. Hürriyet Altın Kelebek'in (2009) En İyi Kadın Komedi Oyuncu Ödülü'ne layık görülmüştür. 32. Radyo-Televizyon Gazetecileri Derneği Oscarları (2010) En İyi Kadın Oyuncu Ödülü'nü aldı.