Kızılcık Şerbeti'nden hangi oyuncular ayrıldı? Çimen, Rüzgar, Umut Kızılcık Şerbeti'nden ayrıldı mı?

Sıla Türkoğlu, Evrim Alasya, Barış Kılıç, Ahmet Müntaz Taylan, Doğukan Güngör ve Sibel Taşçıoğlu'nun başrolünde yer aldığı Kızılcık Şerbeti dizisi dün akşam sezon finali bölümü 7 Haziran Cuma günü yayımlanmıştı. Dizinin oyuncularından Yiğit Kirazcı, Serkan Tınmaz, Selin Türkmen ve Müjde Uzman da kadrodan ayrıldı. Senaryo gereği diziye veda eden oyuncular, final bölümünün yayınlanmasıyla art arda veda paylaşımları yaptı

İlk bölümden bu yana dizide rol alan Müjde Uzman, kendisi için özel hazırlanan bir videoyu paylaşarak "Alev. Ben onu çok sevdim. Kalplere empati, yüzlere gülücük olsun istedim hep umarım başarmışımdır. Ve herkese, her şeye çok teşekkürler; olması gereken her şey, olması gerektiği gibi oldu. Benim için çok özeldi, yolculuk çok güzeldi. Tekrar görüşmek üzere, huzurlu, mutlu olması gerektiği gibi günlerde" dedi.

Selin Türkmen ise "Vedalardan pek hoşlanmasam da bu yazıyı hem size hem kendime borç bildim. Dolu dolu iki sezon geçirdik, sizinle güldük, sizinle eğlendik. Bu yolculukta bana hep destek olan yapımcımıza, yönetmenlerimize, senaristlerimize, ekip arkadaşlarımıza ve bizim yanımızda olup bizi bir saniye bile yalnız hissettirmeyen izleyicilerimize çok teşekkür ediyorum. Hoşça kal Kızılcık Şerbeti, hoşça kal Çimen. Sizi çok seviyorum" ifadelerini kullandı.

Rüzgar'ı oynayan Yiğit Kirazcı ise paylaşımında şu ifadeleri kullandı: "Rüzgar'ın bir sezonluk macerası ve misafir olduğu bu güzel hikayenin sonuna geldik. Acısıyla tatlısıyla yoğun ama bir o kadar da harika bir sezon geçirdik. Rüzgar seni seviyorum dostum, yapmak istediğim ve istemediğim şeyleri anlamama yardımcı olduğun için teşekkür ederim. Herkesten ve her yerden sevgi ve samimiyet dolu mesajlar alıyorum. Rüzgar'ı bu kadar sevmeniz beni daha da mutlu ediyor, hepinize her şey için çok teşekkür ederim. Bir sonraki maceramıza kadar hoşça kalın efendim."