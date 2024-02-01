Kızılcık Şerbeti’ne Görkem’in annesi Fazıla geliyor (Senem Şahin kimdir?)

Deneyimli oyuncu Senem Şahin, Kızılcık Şerbeti dizisinin kadrosuna katıldı. Birsen Altuntaş'ın haberine göre; “Kızılcık Şerbeti”nde Görkem ve Gökhan’ın annesini canlandıracak. Şahin, Melis Civelek ve Zeynep Gür’ün yazdığı dizinin 51. bölümüne “Fazıla” rolüyle ve yatalak bir kadın olarak seyirci karşısına çıkacak.

SENEM ŞAHİN KİMDİR?

Senem Şahin, Manisa’da dünyaya geldi. Hacettepe Üniversitesi Ankara Devlet Konservatuarında eğitim almıştır.Devlet Tiyatrosu sanatçısıdır. Şahin, Unutma Beni dizisinde Emel rolünde oynamıştır.



1986 dan bu yana özel ve Devlet Tiyatrosu’nda 40’a yakın oyun, seslendirme, radyo programcılığı ve sunuculuk yaptı.